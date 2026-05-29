В поселке Приютово Башкирии ввели карантин по бешенству

В поселке Приютово Белебеевского района ввели карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал Глава республики Радий Хабиров.
Эпизоотическим очагом признана территория личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу улица Нефтяников, дом 19, кв. 3. Неблагополучным пунктом определена территория в границах рабочего поселка Приютово.
На территории эпизоотического очага запрещено лечение больных животных, посещение посторонними, ввоз и вывоз животных, снятие шкуры с павших животных.
В поселке проведут вакцинацию против бешенства всех восприимчивых животных, переведут на изолированное содержание здоровых животных. Государственному комитету республики по ветеринарии поручено установить причины и источники возникновения заболевания.
Контроль за исполнением указа возложен на министра сельского хозяйства РБ Ильшата Фазрахманова.
Ранее в селе Помряскино Башкирии сняли карантин по бешенству.
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