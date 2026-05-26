В селе Башкирии сняли карантин по бешенству

С территории личного подсобного хозяйства на улице Центральной, 23 в селе Помряскино Стерлитамакского района сняли карантин по бешенству. Указ об этом подписал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Также ограничения безопасности отменены в границах неблагополучного пункта в границах Помряскино.

Ранее в республике утвердили порядок выплат охотникам за отстрел диких животных.