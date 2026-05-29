В Башкирии комнаты матери и ребенка оборудуют по единому стандарту

Комнаты матери и ребенка оборудуют по единому стандарту на всех транспортных объектах страны. Соответствующее распоряжение подписал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Минтранс разработал единые подходы к оснащению комнат матери и ребенка и детских игровых зон для всех транспортных объектов. По результатам внедрения стандарта во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах будет создана единая и безопасная инфраструктура для семей с детьми.

Такие комнаты и игровые зоны будут оснащать в зависимости от пассажиропотока. Для небольших транспортных объектов предусмотрен базовый уровень: кабина с пеленальным столиком и возможностью купить средства детской гигиены. Комнаты среднего уровня будут оснащены зоной кормления с отдельными капсулами и игровой зоной для детей до шести лет. Расширенные комнаты будут включать места для пеленания, кормления и отдыха, а также игровые пространства.

Ранее «Башинформ» сообщал, что на трассах Башкирии появятся комнаты матери и ребенка.