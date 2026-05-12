На трассах Башкирии появятся комнаты матери и ребенка

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров сообщил, что впереди у региона проектов на 7 миллиардов рублей.
«Раньше как было? Едешь по республике, а остановиться нормально негде. Поэтому первым делом сделали обязательными тёплые туалеты и чистую воду. Следом — чтобы везде можно было выпить чай или кофе. А теперь идём дальше. Следующий шаг — комнаты матери и ребёнка и детские игровые зоны. Ребёнок час-другой посидел в кресле, ему надо выплеснуть энергию. Маме — спокойно его покормить или переодеть. Без этого комфортной дороги уже не получится. Уже сейчас 41 объект оборудован комнатами матери и ребёнка, 40 — детскими площадками. Дальше будем делать это правилом для всех новых проектов», — рассказал Андрей Назаров.
В прошлом году в Башкирии построили 173 новых объекта, модернизировали 174 точки. Совокупный объем инвестиций превысил 2 млрд рублей.
«Темп не сбавляем. За первый квартал этого года возвели 57 объектов и реконструировали 37. Обращаю внимание бизнеса. Стартует наш конкурс „Лучший объект придорожного сервиса РБ“. Мы добавили новую номинацию — „Лучший автомоечный комплекс“. Заявки принимаем с 1 по 30 июня. Жду предпринимателей, подключайтесь, — отметил премьер-министр. — Сделаем дороги Башкортостана удобными для всех: и для дальнобойщика, и для мамы с ребёнком».
Ранее Андрей Назаров поручил минторгу Башкирии поддержать придорожный сервис.
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