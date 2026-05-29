Авиакомпания выполнит первый рейс по маршруту Уфа – Владикавказ

По данным пресс-службы аэропорта, сегодня авиакомпания NordStar выполнит первый рейс по маршруту Уфа — Владикавказ.
Общая продолжительность полета из Уфы во Владикавказ составит 3 часа, в обратном направлении — 2 часа 55 минут.
Рейсы по маршруту выполняются на комфортабельных самолетах Boeing-737.
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