Жители Башкирии могут выбрать облик площади Салавата Юлаева в Уфе

Архитекторы создали дизайн-проект площади вокруг памятника национальному герою. Принять участие в решении, как будет выглядеть знаковое для республики место, может любой житель региона, достигший 14-летнего возраста. Отдать свой голос за площадь Салавата Юлаева можно онлайн, перейдя по ссылке.
Голосование за объекты благоустройства на 2027 год проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Напомним, решением Главы Башкортостана Радия Хабирова в 2025 году началась комплексная реставрация памятника. Полгода назад памятник был демонтирован и сегодня находится на реконструкции в специализированном цехе на территории уфимской Черниковки.
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