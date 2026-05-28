В Уфу прибыла экспедиция путешественника Йоханнеса Баденхорста

В Уфу прибыли участники международной экспедиции Voetspore. Медиапроект южноафриканского путешественника и продюсера Йоханнеса Баденхорста стартовал в Мурманске и предполагает создание 13 документальных фильмов, которые познакомят зрителей с культурой, традициями, кухней, архитектурой и природой России.
Съемочная группа побывала в парке Победы, мечети «Ляля-Тюльпан», Монументе Дружбы, набережной Белой, конгресс-холле «Торатау», музее археологии и этнографии и других объектах.
Маршрут экспедиции, организованной в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», составляет более 20 тысяч километров, а само путешествие продлится почти два месяца. Программа будет транслироваться по южноафриканскому телевидению.
«Мы хотим узнать Россию через живое общение: встречаться с местными жителями, пробовать их кухню, слушать их музыку и знакомиться с их памятниками. Тогда, мне кажется, мы сможем гораздо лучше понять, кто такие русские», — отметил Йоханнес Баденхорст.
Экспедиция проходит на автомобилях завода «Урал» в связи со сложностью маршрута, за рулем — опытные водители-испытатели.
Ранее «Башинформ» побывал в Абхазии. Подробнее – в этой публикации агентства.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.