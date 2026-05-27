«Бзиа збаша, Апсны!»: Абхазия пригласила жителей Башкирии в край гор и моря

До календарного лета, а значит, поры отпусков остаются считанные дни и туристы вновь купят авиабилеты, чтобы отправиться на северо-восточное побережье Чёрного моря.

Ранее жители Башкирии летали в Абхазию с пересадкой в Сочи. А недавно запустили прямой рейс из Уфы в Сухум. Это стало возможным благодаря переговорам руководства Башкирии и Абхазии.

«Мы видим, что растëт туристическая привлекательность вашей замечательной страны. Необходимо сделать еë доступной для наших жителей», — обратился Глава республики Радий Хабиров к премьер-министру Абхазии Владимиру Делба.

Владимир Делба также выразил заинтересованность в развитии авиасообщения с Башкирией.

«Прямые рейсы — это мост, который даст возможность посещать нашу страну не только туристам. Это даст новые возможности развития бизнеса, укрепления культурных связей», — подчеркнул премьер-министр Абхазии.

Журналисты «Башинформа» стали первыми пассажирами самолёта Bombardier авиакомпании «РусЛайн». Мы ещё раз убедились в гостеприимстве Абхазии и расскажем тем, кто ещё не был в закавказском регионе, где можно там отдохнуть, чтобы вернуться домой с приятными впечатлениями. Итак, поехали.

Прежде всего надо понять, что Абхазия — Апсны, страна с душой нараспашку, где море подступает прямо к горам, а время течёт совсем иначе, чем в мегаполисе. Страна и её города маленькие, но каждый уголок этого края звучит по-разному. Поэтому, прежде чем бронировать жильё, надо решить, какой ритм для отдыха ближе.

Начнём путешествие со столицы Абхазии. Сухум — это город-легенда, которому почти 2500 лет, город-феникс, который каждый раз восстаёт из руин, сохраняя удивительное обаяние. Здесь античные камни соседствуют с изящными особняками в стиле сталинского ампира, а вековые деревья Ботанического сада помнят аргонавтов.