«Бзиа збаша, Апсны!»: Абхазия пригласила жителей Башкирии в край гор и моря

До календарного лета, а значит, поры отпусков остаются считанные дни и туристы вновь купят авиабилеты, чтобы отправиться на северо-восточное побережье Чёрного моря.
Ранее жители Башкирии летали в Абхазию с пересадкой в Сочи. А недавно запустили прямой рейс из Уфы в Сухум. Это стало возможным благодаря переговорам руководства Башкирии и Абхазии.
«Мы видим, что растëт туристическая привлекательность вашей замечательной страны. Необходимо сделать еë доступной для наших жителей», — обратился Глава республики Радий Хабиров к премьер-министру Абхазии Владимиру Делба.
Владимир Делба также выразил заинтересованность в развитии авиасообщения с Башкирией.
«Прямые рейсы — это мост, который даст возможность посещать нашу страну не только туристам. Это даст новые возможности развития бизнеса, укрепления культурных связей», — подчеркнул премьер-министр Абхазии.
Журналисты «Башинформа» стали первыми пассажирами самолёта Bombardier авиакомпании «РусЛайн». Мы ещё раз убедились в гостеприимстве Абхазии и расскажем тем, кто ещё не был в закавказском регионе, где можно там отдохнуть, чтобы вернуться домой с приятными впечатлениями. Итак, поехали.
Прежде всего надо понять, что Абхазия — Апсны, страна с душой нараспашку, где море подступает прямо к горам, а время течёт совсем иначе, чем в мегаполисе. Страна и её города маленькие, но каждый уголок этого края звучит по-разному. Поэтому, прежде чем бронировать жильё, надо решить, какой ритм для отдыха ближе.
Начнём путешествие со столицы Абхазии. Сухум — это город-легенда, которому почти 2500 лет, город-феникс, который каждый раз восстаёт из руин, сохраняя удивительное обаяние. Здесь античные камни соседствуют с изящными особняками в стиле сталинского ампира, а вековые деревья Ботанического сада помнят аргонавтов.
Начните прогулку с набережной Махаджиров. Это жемчужина Сухума, украшенная пальмами, шумом прибоя, старинными гостиницами. Здесь же расположена колоннада, копия которой стоит в Уфе на берегу реки Белой недалеко от Монумента Дружбы.
Обязательно посетите здесь легендарную «Брехаловку» — это ряд столиков у старой кофейни прямо на набережной. Здесь горожане играют в нарды, домино, пьют кофе и «брешут», то есть обсуждают новости. Фазиль Искандер называл это «ляй-ляй конференцией».
Солнце начинает припекать и наступает полуденный зной. Поэтому идите в Ботанический сад, здесь всегда тенисто и влажно. Это один из старейших ботанических садов на Кавказе, основан в 1838 году. Его огромная коллекция — более пяти тысяч видов растений — расположена на 30 гектарах. Вы увидите гигантскую кавказскую липу, бамбуковые рощи, секвойи и «дерево путешественников» равеналу.
Очень популярное место — обезьяний питомник. Он расположен на горе Трапеция. Здесь в вольерах живут павианы, макаки, гамадрилы. Причём это именно научный институт, а не зоопарк, но за животными интересно наблюдать. Можно купить им угощение и кормить их прямо с рук через сетку.
Набережная Махаджиров плавно переходит в набережную Диоскуров. Здесь достопримечательностью является Сухумская крепость. Её остатки — древнеримский Себастополис — можно найти прямо на берегу. Кстати, там продолжаются археологические раскопки. Только представьте: идёте по набережной, смотрите на море, а рядом археологи откапывают древние крепости, которым две тысячи лет.
Когда в 2025 году начали реконструировать набережную (в восстановительной работе принимают участие специалисты и из Башкирии), никто не ожидал, что строители наткнутся на остатки крепостей I–IV веков нашей эры. Три из них античные (римского периода) и одна времён Османской империи. Сооружения расположены в одном месте, наслаиваясь друг на друга, — настоящий «слоёный пирог» истории.
Добавим, что советские археологи уже находили эти стены еще в 1958 году. Но тогда времени на серьёзные исследования не выделили, провели только «поверхностную расчистку» и… закопали обратно. Сверху построили набережную. И вот, почти 70 лет спустя, история дала второй шанс.
Сейчас стоит дилемма. С одной стороны, к лету 2026 года набережную нужно сдать. С другой — уничтожать уникальные римские стены преступно. Археологи и архитекторы ломают голову над тем, как сохранить найденное. По их словам, можно законсервировать и накрыть прочным стеклом (сделать смотровое окно в историю) или немного изменить маршрут прогулочной зоны, оставив раскопки открытыми прямо посреди набережной.
Добавим несколько слов о кухне в Сухуме. Поесть вкусно в городе, помимо «Брехаловки», можно в ресторане «Нартаа». Очень популярное место на набережной. Надо отметить, что абхазская кухня — это магия простых продуктов.
Попробуйте абысту (мамалыга). Это — каша из кукурузной муки. Сама по себе пресная, но в компании с сыром сулугуни и слегка острым соусом акуд (из фасоли) превращается в шедевр. Или, например, ачапа. Данное блюдо готовят из чего угодно: от крапивы до свекольной ботвы, с грецким орехом и аджикой. Остро, сытно, необычно. Жареный сулугуни, обваленный в кукурузной муке сыр, обжаренный до хруста. Его едят с вареньем из фейхоа. Ну, а ачашв (хачапури) знают многие россияне. Здесь его делают как круглыми (с имеретинским сыром), так и в виде традиционной «лодочки» с яйцом.
Центром Абхазии справедливо назвать город Новый Афон. К нему проложен не просто экскурсионный маршрут, здесь ищут духовного откровения.
У подножия Афонской горы расположен Ново-Афонский Симоно-Кананитский мужской монастырь — одна из главных святынь и архитектурная доминанта города. Монастырь основан в 1875 году монахами со Старого Афона в Греции. Строительство нагорного комплекса потребовало титанических усилий: инокам пришлось срезать часть горы и вывезти тысячи тонн породы.
Пантелеймоновский собор, построенный в нововизантийском стиле, поражает своими размерами. Сам император Александр III покровительствовал обители и подарил монастырю музыкальные куранты на колокольне.
Ещё один исторический объект в Новом Афоне — Тропа грешников. Она соединяет Покровскую церковь и Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. Согласно легенде, чтобы очиститься от грехов, нужно пройти этот путь на коленях (600 метров, вымощенных камнем). Сегодня на этом месте царит более туристическая атмосфера, но паломники иногда действительно выполняют этот суровый обет.
Тропа грешников ведёт к подножию Иверской горы, под которой расположена одно из самых впечатляющих природных чудес Кавказа — Ново-Афонская пещера.
Экскурсия в огромную и глубокую карстовую полость начинается с поездки на миниатюрном поезде по тоннелю. В пещере девять залов, но для посещения доступны только шесть, поскольку в двух проводятся научные работы.
В пещере увидите озёра с бирюзовой водой (например, озеро Анатолия глубиной до 25 метров), причудливые каменные цветы — кораллиты, величественный зал «Спелеологов» высотой с 30-этажный дом (97 метров), а в зале «Нартаа» — необычную фигуру, похожую на оленёнка. В зале «Апхярца» проводятся концерты органной и хоровой музыки. Кстати, уникальную акустику проверили наши коллеги из других СМИ Башкирии.
Через Новый Афон путь продолжается на озеро Рица. Поездка к легендарному водоёму — это обязательное путешествие для любого гостя страны. Фраза «Не были на Рице — не были в Абхазии» здесь как нельзя кстати. Огромное горное озеро завораживает и восхищает на высоте 950 метров над уровнем моря. Оно наполнено холодной, чистейшей водой цвета от янтарно-изумрудного до пронзительно-бирюзового в зависимости от погоды. Купаться в озере нельзя! Запрет связан с экологическими, культурными, техническими и безопасными факторами. Но можно арендовать лодку или катамаран и насладиться видами с воды.
Дорога на Рицу — это невероятное приключение по ущельям и серпантинам через десятки удивительных мест. По дороге можно полюбоваться Голубым озером. Это маленький, но глубокий (до 76 метров) водоём с водой яркого лазурного цвета. Даже в жару оно остается ледяным. Говорят, что его дно усыпано лазуритом.
Далее турист попадает в «Каменный мешок» — Юпшарский каньон. Величественное ущелье, где скалы высятся верх на высоту до 500 метров. Они почти как бы смыкаются над дорогой, превращая небо в узкую полоску. К сожалению, с 2024 года остановка здесь запрещена из-за камнепадов.
Но можно остановиться у водопадов «Мужские» и «Девичьи слёзы». Тонкие струи «Девичьих слёз» стекают по мшистым скалам, а «Мужские» падают мощным потоком. По легенде, они возникли из слёз возлюбленного, потерявшего свою невесту. У каждого водопада традиционно завязывают ленточки на удачу или можно бросить монетку.
Один из самых высоких водопадов Абхазии (около 70 метров) — Гегский водопад. Его воды с шумом срываются с огромной высоты прямо в расщелине скалы. Именно здесь снимали сцену схватки Шерлока Холмса с профессором Мориарти.
В окрестностях Рицы находится государственная дача Сталина и дача его дочери Светланы Аллилуевой. Вождь любил эти места. Наверное, здесь Иосиф Виссарионович мог хотя бы ненадолго отвлечься.
В Абхазии обязательно надо посетить главные христианские святыни. Дело в том, что Абхазия — это край древних храмов и чудотворных икон. Православие пришло сюда почти две тысячи лет назад, и многие святыни почитаются далеко за пределами страны.
Один из самых почитаемых храмов не только в Абхазии, но и на всем Кавказе — Илорский храм Святого Георгия Победоносца (село Илор). Он построен в XI веке. Слава о чудесах от икон этого храма облетела всю страну. Существует поверье, что любая искренняя просьба, произнесённая здесь, непременно исполнится.
Величественный Бедийский собор (село Агубедиа) X века построен при абхазском царе Баграте III. Собор стоит в очень живописном горном месте и является прекрасным образцом средневековой абхазской архитектуры. Внутри сохранились фрагменты древних фресок.
Драндский собор (село Дранда) — Один из древнейших сохранившихся храмов Абхазии (возможно, VI–VII века), поражающий своей суровой и гармоничной архитектурой. Это мощное крестово-купольное сооружение из серых каменных блоков — одно из первых каменных христианских зданий в регионе.
Каманский монастырь (село Каманы): Это место, расположенное в живописном горном ущелье, известно тем, что здесь принял мученическую смерть и был погребён священномученик Василиск, а также некоторое время жил и проповедовал святитель Иоанн Златоуст. Здесь находится целебный источник святого Василиска, вода в котором, по поверью, забила из земли на месте его казни.
Чем еще интересна Абхазия? Чем глубже погружаешься в культуру этой небольшой страны, тем больше удивляешься. Вот лишь несколько причин, почему сюда стоит приехать.
В Абхазии много легенд и мифов. Считается, что именно здесь, в горах, был прикован к скале Прометей. Пещера, носящая его имя, и скала, куда, по преданию, прилетал орёл, действительно существуют.
В Абхазии царит курортная романтика прошлого века. Таких мест, как абхазские санатории и старые парки с пальмами и кипарисами, вы не найдёте больше нигде. Здесь чувствуется та самая «советская ностальгия», но с кавказским гостеприимством и колоритом.
Страна предлагает не только пляжный релакс, но и активный отдых на любой вкус. Это рай для любителей треккинга в горах, рафтинга по бурным рекам, рыбалки и восхождений. Это «Страна души», как ласково называют её местные жители, место, где время течёт неторопливо, воздух кажется хрустальным, а море и горы создают декорации невероятной красоты.
Абхазский язык — один из самых сложных в мире. В нем всего две основные гласные буквы, но при этом от 58 до 67 согласных. Этот язык внесён в Книгу рекордов Гиннесса. Но, несмотря на сложность произношения, можно выучить пару-другую слов. Заходя в магазин или рынок, даже если просто спросить дорогу, поздоровайтесь — «мшыбзиа!» (добрый день!), поблагодарите — «итабуп», попрощайтесь — «абзиараз». Поверьте, местным такое внимательное отношение к их культуре будет приятно. Глядишь, и скидку сделают. А приобрести тут есть что: сувениры из самшита, кристаллов, металла, копчёные сыры, сушёные фрукты, напитки. Но сначала обязательно изучите правила перевозки багажа в самолёте.
Ну и самое главное, в Абхазии нет суеты и нет ощущения, что ты должен быть лучше, быстрее, ярче. Есть только ты, гора, море и бесконечное небо. Абхазия — это страна, с которой можно знакомиться не один раз и с каждой поездкой делать новые открытия.
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