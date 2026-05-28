В Уфе спасли разгуливавших по проезжей части утят

Накануне в Дёмском районе Уфы произошел необычный инцидент — дикая утка с выводком утят вышла на прогулку прямо на проезжую часть по улице Ухтомского.
Пернатых «нарушителей» заметили местные жительницы Ольга и Роза и сообщили об этом в администрацию района.
На вызов оперативно выехали дежурные сотрудники — Айгуль Каменец и Эльвера Хайбуллина. К моменту их прибытия малышей удалось поймать, однако утка-мама, испугавшись суеты, улетела.
Спасенных утят отправили в Чишминский район, где их уже ждет новая приемная семья.
— Спасибо неравнодушным жителям Ольге и Розе за сигнал и помощь! Вы — настоящие герои! — поблагодарили очевидцев в администрации Дёмского района.
Ранее многодетная утка стала звездой озера в Уфе.
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