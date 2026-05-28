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07:13 (UTC+5), 28 Мая 2026

В Уфе спасатели сообщили о семи случаях падения деревьев

Инциденты произошли из-за шквалистого ветра.

Фото: УГЗ по Уфе | Мах
Ксения Калинина

По данным управления гражданской защиты города, с 16.30 27 мая до 6.00 28 мая в ЕДДС зафиксировали семь случаев падения деревьев: в Советском районе — 4, Кировском — 2, Орджоникидзевском — 1.

Пять деревьев рухнули на проезжую часть, а два дерева повредили припаркованные автомобили. Пострадавших среди граждан нет. Обслуживающие организации проводят работы по уборке деревьев. 

Ранее в Уфе из-за ветра попадали американские клены.

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