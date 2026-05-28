В Уфе спасатели сообщили о семи случаях падения деревьев

По данным управления гражданской защиты города, с 16.30 27 мая до 6.00 28 мая в ЕДДС зафиксировали семь случаев падения деревьев: в Советском районе — 4, Кировском — 2, Орджоникидзевском — 1.
Пять деревьев рухнули на проезжую часть, а два дерева повредили припаркованные автомобили. Пострадавших среди граждан нет. Обслуживающие организации проводят работы по уборке деревьев.
Ранее в Уфе из-за ветра попадали американские клены.
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