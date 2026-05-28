В Уфе из-за ветра попадали американские клены

За последние дни из-за разгула стихии на нескольких участках Кировского района Уфы произошло падение деревьев. Как сообщил глава муниципалитета Илвир Нурдавлятов, инциденты произошли на улицах Гоголя, 21, Пушкина, 131, Ветошникова, 80, Рабкоров 14/1 и перекрестке ул. Зенцова – Свердлова.
«Что примечательно, все упавшие деревья американские клены. А значит, все они аварийные и представляют опасность окружающим. Наши коммунальные службы района незамедлительно убрали все деревья», — сообщил Илвир Нурдавлятов.
В ближайшее время представители администрации района проведут обход улиц, чтобы выявить аварийные деревья, представляющие угрозу безопасности граждан.
Ранее в Башкирии ветер сорвал часть кровли здания и повредил автомобили.
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