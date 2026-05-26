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14:43 (UTC+5), 26 Мая 2026

В Башкирии ветер сорвал часть кровли здания и повредил автомобили

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по РБ | пресс-служба
Инсаф Хужабирганов

В Нефтекамске сильный ветер сорвал часть кровли административного здания. По информации МЧС по РБ, ветер также повредил автомобили, припаркованные рядом со зданием.

К счастью, погибших и пострадавших нет. На месте работают 11 сотрудников МЧС по РБ, 5 единиц техники, из них от МЧС России – 2 человека, 1 единица техники.

«При усилении ветра соблюдайте меры безопасности! Не находитесь рядом с деревьями, рекламными щитами и слабо закрепленными конструкциями, будьте внимательны на улице и по возможности ограничьте пребывание на открытом воздухе. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112», — напомнили в ведомстве.

Ранее шквалистый ветер в Башкирии повредил кровлю домов.

ГУ МЧС по РБ пресс-службаГУ МЧС по РБ пресс-служба
Фото: ГУ МЧС по РБ | пресс-служба
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