В Башкирии ветер сорвал часть кровли здания и повредил автомобили

В Нефтекамске сильный ветер сорвал часть кровли административного здания. По информации МЧС по РБ, ветер также повредил автомобили, припаркованные рядом со зданием.
К счастью, погибших и пострадавших нет. На месте работают 11 сотрудников МЧС по РБ, 5 единиц техники, из них от МЧС России – 2 человека, 1 единица техники.
«При усилении ветра соблюдайте меры безопасности! Не находитесь рядом с деревьями, рекламными щитами и слабо закрепленными конструкциями, будьте внимательны на улице и по возможности ограничьте пребывание на открытом воздухе. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112», — напомнили в ведомстве.
Ранее шквалистый ветер в Башкирии повредил кровлю домов.
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