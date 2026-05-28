В Оренбуржье возобновят курсирование поезда до курорта «Соленые озера»

С 30 мая по 6 сентября по выходным и праздникам пассажиров вновь начнет обслуживать пригородный экспресс Оренбург — Илецк-1, где расположен курорт «Соленые озера».

Как сообщает «Оренбург Медиа», время в пути займет 1 час 10 минут без остановок. Сезонный поезд будет отправляться из Оренбурга в 9.50, а покидать Илецк в 18.30.

Напомним, в Башкирии запустят автобус до популярного курорта.