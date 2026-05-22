В Башкирии запустят автобус до популярного курорта

Автобусный рейс № 959, который следует из Уфы до Соль-Илецка, начнет обслуживать туристов с 11 июня. Об этом сообщает «Башавтотранс».
Маршрут будет уезжать с Южного автовокзала столицы в 23.00 через день — 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 июня, а покидать Соль-Илецк 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 июня.
Читайте также: Башкирия расширила возможности для туристов.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.