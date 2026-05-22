В Башкирии запустят автобус до популярного курорта

Автобусный рейс № 959, который следует из Уфы до Соль-Илецка, начнет обслуживать туристов с 11 июня. Об этом сообщает «Башавтотранс».

Маршрут будет уезжать с Южного автовокзала столицы в 23.00 через день — 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 июня, а покидать Соль-Илецк 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 июня.

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