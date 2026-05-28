В Башкирии приступили к ремонту дороги Бураево – Старобалтачево – Куеда

На участке рядом с селом Верхние Татышлы протяженностью 5 км усилили основание дороги по методу холодной регенерации, уложили два слоя асфальтобетонной смеси. Во время ремонтных работ также укрепят обочины и нанесут разметку, в том числе осевую из термопластика.

Как отметила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова, дорога Бураево – Старобалтачево – Куеда соединяет три района: Балтачевский, Бураевский и Татышлинский. В них проживает более 58 тысяч человек. По этой дороге местные жители могут добраться до районного центра – села Верхние Татышлы. Также она обеспечивает транспортное сообщение между Башкортостаном и Пермским краем. Ежедневно по этой трассе проезжает более 3 тысяч автомобилей.

По словам министра, ремонт идет по графику. Все работы планируется завершить до конца 2026 года.

Ранее в Башкирии приступили к ремонту дороги Южный обход села Иглино.