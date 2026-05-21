В Башкирии приступили к ремонту дороги Южный обход села Иглино

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На участке протяженностью 2,3 км подрядная организация фрезерует старое асфальтобетонное покрытие. После этого здесь обустроят выравнивающий слой, обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку, сообщает пресс-служба минтранса РБ.
– Иглино активно застраивается в последние годы и данная дорога важна для жителей села и Иглинского района, в котором проживает более 70 тысяч человек. Здесь ходит общественный транспорт, располагаются остановки. Поэтому важно привести эту дорогу в нормативное состояние и обеспечить безопасный проезд для всех участников дорожного движения, – прокомментировала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.
Все работы на обходе села Иглино планируется завершить до конца 2026 года.
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