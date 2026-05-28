В Башкирии назвали победителей конкурса ППМИ-2026

На конкурсе программы поддержки местных инициатив по итогам 2026 года отобрано 223 городских и 395 сельских проектов, информирует правительство Башкирии.

Больше всего победителей оказалось в типологии «Дороги». Среди городов также были востребованы школы (91 проект), среди сельских поселений — учреждения культуры (54). Стопроцентную эффективность показали Буздякский, Краснокамский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Туймазинский, Уфимский и Хайбуллинский районы, города Октябрьский, Дюртюли и Туймазы, а также Чишминский поссовет, Аскинский, Зилаирский, Илишевский и Татышлинский районы.

«ППМИ-2026 вновь доказал, что это один из самых прозрачных и эффективных инструментов соуправления в республике. Высокий проходной балл и активное участие более четверти миллиона избирателей говорят о том, что жители Башкортостана не просто ждут изменений, а готовы брать на себя ответственность за благоустройство своих населённых пунктов. Мы видим, как растёт качество заявок, усиливается роль спонсоров и местного бизнеса, а проекты становятся по-настоящему народными. В этом году фокус сместился на дороги, образование и культуру — именно те сферы, которые напрямую влияют на качество повседневной жизни. Все 618 победивших проектов уже в ближайшее время перейдут в стадию реализации», — прокомментировала и. о. министра финансов РБ Светлана Малинская.

Всего на конкурс поступило 989 заявок на сумму свыше 1,53 млрд рублей, причем проходной балл вырос до 95,72 для поселений и 97,92 для округов.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров назвал ППМИ «гибким инструментом для решения вопросов конкретной территории».