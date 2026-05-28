Россельхознадзор ограничил ввоз овощей и ягод из Армении

С 30 мая вводятся временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Причиной стали систематические нарушения фитосанитарных требований. По данным ведомства, за 2026 год при поставках продукции из страны выявлено более 180 карантинных случаев.
Также Россельхознадзор указывает на отсутствие системы прослеживаемости и уклонение экспортеров от фитоконтроля. Отмечается, что инспекция тепличных комплексов Армении подтвердила наличие нарушений, однако мер по ранее выявленным фактам принято не было.
Ограничения будут действовать до выработки алгоритма безопасности поставок.
Напомним, Россельхознадзор по Башкирии обнаружил нарушения в работе зоовыставки.
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