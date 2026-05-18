Россельхознадзор по Башкирии обнаружил нарушения в работе зоовыставки

В башкирском Стерлитамаке нашли нарушения в работе зоовыставки. Как выяснили специалисты мониторинговой группы отдела внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Башкирии по информации в соцсетях, организаторы анонсировали работу выставки на протяжении 25 дней.

В списке «сотрудников» выставки – животные из саванны и тропиков, а также насекомые и земноводные. Однако по правилам, выставки животных могут проходить не дольше четырех дней.

Организатору выставки объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию.