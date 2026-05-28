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16:45 (UTC+5), 28 Мая 2026

Глава Башкирии рассказал, какую книгу он сейчас читает

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Глава Башкортостана Радий Хабиров на полях IV Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам» рассказал спецкору «Башинформа», какие он сейчас читает книги.

«У меня есть такая привычка. Я, знаете, беру одну книгу, читаю, кладу её в сторону, беру другую книгу. И я сейчас читаю четыре книги вообще, и причём вожу с собой. Я люблю читать в самолёте. Очень разное. Я взялся сейчас Коран с комментариями читать, просто интересно, и мне кажется, я должен знать его. Художественную биографию Христа читаю, очень интересное издание. Книга «Собор» сейчас у меня на журнальном столике о французе-строителе Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Тоже особая история, где раскрываются тайны Исаакиевского собора. И четвёртая – это, наверное, мотивы моей узбекской поездки, книга называется «Я – Тамерлан, властитель Вселенной» про Тамерлана. Вот четыре книги читаю», — сказал Радий Хабиров.

Ранее помощник Президента РФ Владимир Мединский высоко оценил усилия Башкирии по популяризации книги.

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