Актер Андрей Соколов признался, чем привлекает его книжная ярмарка в Уфе

Известный российский актер Андрей Соколов признался, чем привлекает его Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». По его словам, мероприятие поражает своим масштабом.
«Название ярмарки говорит само за себя. Если переводить на русский язык — это книжный праздник. Такие мероприятия вносят в нашу культуру свой вклад и расширяют кругозор, ведь культура — это основа основ. Также здесь происходит просвещение молодежи. Без него мы рискуем потерять будущее. Сегодняшняя молодежь через десятилетия станет опорой страны. Поэтому важно вкладывать ресурсы в подобные мероприятия», — рассказал корреспонденту «Башинформа» актер.
Ранее мы писали, что в Уфе начинают работу площадки IV книжной ярмарки «Китап-Байрам». По инициативе Главы региона Радия Хабирова мероприятия в 2026 году охватывают всю республику, к празднику подключились все города и районы Башкортостана.
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