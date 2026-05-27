В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий

По данным Башгидрометцентра, ближайшие трое суток в республике прогнозируются дожди, местами ливни, грозы, град и шквалистый ветер.

27 мая пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы, возможен град. Температура воздуха составит +11, +16°. Ветер юго-западный, умеренный, в отдельных районах порывы усилятся до сильных. Столбики термометров покажут +21, +26°.

В ночь на 28 мая ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, умеренный. Температура ночью опустится до +6, +11°, днём воздух прогреется лишь до +15, +20°. Днём при грозах ожидаются шквалистые порывы ветра до сильных значений.

29 мая дожди и грозы сохранятся местами. Ветер юго-западный, умеренный, при грозе порывы до 14 м/с. Ночью ожидается +5, +10°, днём — +16, +21°.

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