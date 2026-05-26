Уфа из одуванчиков: как цветок превратился в одну из главных проблем города

Башкирскую столицу захватили одуванчики. Их можно увидеть практически на всех склонах, в любом дворе и на каждой обочине. Казалось бы, пусть растут себе маленькие «солнышки», радуют глаз, но они быстро отцветают, оставляя за собой белое облако семян, которые захватывают все новые и новые территории. Именно поэтому Глава Башкирии почти на каждом оперативном совещании говорит о том, что важно бороться с этими вредоносными первоцветами.

«Эту работу нужно делать, чтобы в муниципалитетах была чистота», – сказал Радий Хабиров.

Чем же так опасен одуванчик? Во-первых, он препятствует развитию других культур, так как его развитая корневая система мешает росту подземных частей других растений, потребляет большое количество питательных веществ. Даже скошенные цветы все равно продолжают дальше «жить». Их семена позже разносятся по участку.

Кроме того, одуванчик может вызывать аллергию. Основные аллергены одуванчика включают белки, сходные с аллергенами полыни, амброзии и ромашки, такие как профилины и полкальцины. Клинические проявления аллергии на пыльцу одуванчика включают сезонные симптомы в период его цветения: аллергический ринит (заложенность носа, чихание, зуд, выделения), конъюнктивит (покраснение, слезотечение), говорят медики.

Не стоит забывать и о том, что в сухую погоду скопления семян одуванчиков, лежащие вдоль обочин пушистыми облаками, представляют и другую опасность: они легко вспыхивают и могут стать причиной масштабного пожара.

Администрации городов и районов вышли на борьбу с одуванчиками. Пока тактика одна – покос. К примеру, как сообщили в администрации Уфы, ежедневно на «одуванчиковый» фронт выходят сотрудники коммунальных служб, в арсенале которых 190 триммеров и 10 газонокосилок. Каждый день они обкашивают примерно 60 гектаров земли. Только с начала сезона покосили уже более 10 млн «квадратов» территории, это чуть больше половины площади всей Уфы.

И это сражение можно было бы назвать успешным, если бы не одно «но». Косить-то косят, но траву не убирают. И по итогу на обочинах, на лужайках, откосах дорог лежат и... вызревают одуванчики. Их желтые головки становятся белыми, и потом белые парашютики семян благополучно разлетаются по всей Уфе.

«Как мирно ужиться с одуванчиками в городе? Достаточно регулярно скашивать газоны до образования семян. Но важно не оставлять скошенные соцветия на газонах, так как семена одуванчика дозреют и разлетятся по всей территории. Также скошенная масса, оставленная на газоне или в цветниках, может образовать плотный слой, который будет мешать равномерному росту, могут появиться выпревшие пятна», — отметила председатель совета Ассоциации профессионалов ландшафтной индустрии РБ Неля Байбурина.

Понятно, что коммунальные службы – предприятия производственные, и экспериментировать в борьбе с желтыми цветами у них компетенций нет. Но все же, думается, пора сменить тактику «одуванчиковой» войны. Тем более что ученым известно, как можно выиграть и содержать газоны в балансе с природой.

«Самым эффективным способом, если уж мы хотим побороть одуванчики, является выращивание трав-конкурентов. Каких видов? Ответ на этот вопрос для каждого участка разный. В лесу одуванчик будет «выдавливаться» чистотелом, а где-то на склоне тимофеевкой, люцерной или костром», – порекомендовала в беседе с журналистом «Башинформа» ведущий научный сотрудник Южно-Уральского ботанического сада-института Мария Лебедева.