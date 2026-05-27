В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Сегодня во второй половине дня и вечером 27 мая в отдельных районах республики ожидается резкое ухудшение погодных условий.

По данным МЧС, прогнозируются шквалистый ветер с порывами до 26 метров в секунду, сильные ливни, дожди, крупный град и грозы.

Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности. Если гроза, град или ливень застали на открытой местности, рекомендуется укрыться в складках местности — канавах, ямах, неглубоких оврагах. Нельзя прятаться под отдельно стоящими деревьями, особенно под дубами и лиственницами. Также следует держаться подальше от металлоконструкций, труб и водных поверхностей.

В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112.

Подробнее о погоде на предстоящие дни – в этой публикации «Башинформа».