В день празднования Курбан-байрама в деревне Варшавка в Кармаскалинском районе открыли новую мечеть. Ее в рамках проекта «Атайсал» построил меценат и предприниматель, уроженец села Ниль Хамитов.

Как сообщил глава администрации района Альфир Сабиров, само здание достроили еще в прошлом году, все это время шли отделочные работы внутри, «наносили последние штрихи». Мечеть благотворитель посвятил своей супруге Минигуль Явитовне.

Жители деревни Варшавка организовали торжественную церемонию открытия и в священный для мусульман праздник прочитали первые коллективные молитвы.

Ранее «Башинформ» писал о том, что на территории военно-патриотического парка имени Героя России Максима Серафимова в Чишминском районе состоялась торжественная церемония начала строительства духовно-просветительского комплекса в память о героях, погибших за Родину.