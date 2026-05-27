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12:17 (UTC+5), 27 Мая 2026

Рустам Набиев после покорения Эвереста вернулся в Уфу

Фото: Скриншот | Видео ТГ-канала "Честный репортаж"
Ляйсан Закирова

Сегодня завершилась экспедиция Рустама Набиева к Эвересту. Блогер и альпинист прилетел домой в Уфу. В аэропорту его встретила семья, друзья и поклонники и журналисты. Первым делом он, конечно, же обнял детей и супругу.

«Очень счастлив вернуться домой живым, здоровым, невредимым. С важной победой для моей страны и республики. Очень приятно, что столько людей приехали встретить меня. Вступив на землю, могу сказать, что сейчас моя экспедиция закончилась», – сказал Рустам.

Напомним, восхождение завершилось 21 мая. На вершину 8,8 тысячи метров Рустам Набиев поднялся исключительно с помощью рук, вновь став первым альпинистом в мире, который осмелился пройти такой путь на руках. Экспедиция стартовала еще в начале апреля.

За последние пять лет альпинист на руках поднялся на вершины Эльбруса (5642 м / 5621 м), Манаслу (8163 м), Арарата (5165 м), Казбека (5033 м), Килиманджаро (5895 м), Аконкагуа (6962 м), пик Любви (2124 м) и Иремеля (1589 м).

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