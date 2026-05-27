Рустам Набиев после покорения Эвереста вернулся в Уфу

Сегодня завершилась экспедиция Рустама Набиева к Эвересту. Блогер и альпинист прилетел домой в Уфу. В аэропорту его встретила семья, друзья и поклонники и журналисты. Первым делом он, конечно, же обнял детей и супругу.
«Очень счастлив вернуться домой живым, здоровым, невредимым. С важной победой для моей страны и республики. Очень приятно, что столько людей приехали встретить меня. Вступив на землю, могу сказать, что сейчас моя экспедиция закончилась», – сказал Рустам.
Напомним, восхождение завершилось 21 мая. На вершину 8,8 тысячи метров Рустам Набиев поднялся исключительно с помощью рук, вновь став первым альпинистом в мире, который осмелился пройти такой путь на руках. Экспедиция стартовала еще в начале апреля.
За последние пять лет альпинист на руках поднялся на вершины Эльбруса (5642 м / 5621 м), Манаслу (8163 м), Арарата (5165 м), Казбека (5033 м), Килиманджаро (5895 м), Аконкагуа (6962 м), пик Любви (2124 м) и Иремеля (1589 м).
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.