Честь мундира с детства: кадеты Башкирии стали звёздами парада Победы в Уфе

Парадные расчёты кадетов показали на торжественном марше 9 мая в Уфе образцовую слаженность и безупречную строевую выправку. Но за успехом юношей и девушек стоит ежедневная работа, дисциплина и упорный труд.

«Башинформ» связался с председателем региональной общественной организации морских пехотинцев Республики Башкортостан «Витязь» Олегом Галиным и выяснил, как кадеты готовятся к торжественным мероприятиям и насколько они важны для них.

Как отметил Олег Галин, ребята очень старательно подходят к возложенным на них задачам и прикладывают все усилия, чтобы не подвести преподавателей, родителей и товарищей.