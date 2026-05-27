Честь мундира с детства: кадеты Башкирии стали звёздами парада Победы в Уфе

Парадные расчёты кадетов показали на торжественном марше 9 мая в Уфе образцовую слаженность и безупречную строевую выправку. Но за успехом юношей и девушек стоит ежедневная работа, дисциплина и упорный труд.
«Башинформ» связался с председателем региональной общественной организации морских пехотинцев Республики Башкортостан «Витязь» Олегом Галиным и выяснил, как кадеты готовятся к торжественным мероприятиям и насколько они важны для них.
Как отметил Олег Галин, ребята очень старательно подходят к возложенным на них задачам и прикладывают все усилия, чтобы не подвести преподавателей, родителей и товарищей.
«9 мая от нашего республиканского военно-патриотического кадетского центра морской пехоты Республики Башкортостан „Витязь-юниор“ выступили два парадных расчёта — юношей и девушек. Подготовку они начали ещё в феврале этого года. Наши кадеты принимают участие в параде четвёртый раз. А поскольку подготовленные кадеты уже выпустились, то с неопытными предстояло поработать. Так что сложности, конечно, были, не буду скрывать. Дело ещё в том, что, например, у кадетов, проживающих на казарменном положении, больше времени и условий для тренировок. А наш республиканский центр действует по школьной кадетской системе. То есть мы создаём кадетские классы в разных школах Уфы, республики. И для того, чтобы наши все отделения собрались в одном месте, надо было найти определённую дату, время, место для тренировок, заказывать автобусы», — пояснил Олег Галин.
Далее — строевое слаживание. Здесь, по словам Олега Галина, тоже не всё просто. Кадетов приглашали для участия в параде Победы из разных школ центра «Витязь-юниор», с разной подготовкой, с разными навыками. Преподавателям нужно привести их к единообразию. Важно сделать так, чтобы кадеты чувствовали строй, выполняли одновременно строевые приёмы, понимали друг друга. Это не то, когда ребята вышли на плац, им дали команду и они начали маршировать. Система подготовки гораздо насыщеннее и плотнее. И при этом никто не отменял школьный график учёбы, отметил Галин.
Кроме того, кадеты принимали участие в общей репетиции плечом к плечу с офицерами министерств и ведомств, а также действующими военнослужащими — бойцами специальной военной операции. В таком строю нет «маленьких» и «взрослых», а есть расчёты, которым надо отчеканить шаг в торжественном прохождении. Вместе с тем Кубком Главы Башкортостана награждаются парадные расчёты курсантов и кадетов отдельно, и отдельно — расчёты участников старшего возраста.
«Но наши кадеты справились на „отлично“ и мы взяли свой Кубок Главы Башкортостана и диплом Гран-при. Каждый из них, кто шёл в парадных расчётах, будет награжден медалью „Участник военного парада“. Надо сказать, что девочки оказались более организованными. Хотя мальчишки старались изо всех сил, но у военного комиссариата, который оценивал уровень подготовки парадных расчётов, очень строгое, объективное жюри. Мы два года подряд получаем грамоты, занимаем вторые места. А вот Гран-при у нас ещё не было. Поэтому кадеты очень рады и воодушевлены. И даже готовы уже заниматься подготовкой к следующему параду», — говорит с улыбкой председатель регорганизации морских пехотинцев.
Не каждый кадет может попасть в заветную «коробочку». Чтобы стать участником расчёта, надо быть отличником учёбы и физподготовки. В первую очередь отбирают тех, кто проявляет себя в дисциплине, спорте, общественной деятельности. Важен и рост, добавил Олег Галин.
«Естественно, из „коробок“ приходится убирать некоторых кадетов. Они переживают, конечно, не без этого, но, к счастью, не обижаются. Ребята понимают, что участие в параде — это не игра, а серьёзнейшее мероприятие. Учебные заведения, в которых учатся кадеты, не должны подвести ни руководство республики, ни военный комиссариат, ни военного комиссара. Кстати, наши кадеты принимают участие не только в торжественном прохождении. Им доверяют задачи и на других праздничных мероприятиях. Например, кадеты в уфимском парке Победы обеспечивали возложение цветов Главой Республики Башкортостан к памятнику, посвящённому бессмертному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина. Ребята стояли в живом патриотическом коридоре, заступали в почётный караул», — сказал Олег Галин.
Для воспитанников «Витязь-юниора» участие во всех этих торжествах не рутина. Юноши и девушки в форме и погонах получают ценное воспитание на примере подвигов ветеранов Великой Отечественной войны, Афганистана, Северного Кавказа, специальной военной операции.
«Ребята хорошо понимают значение слов „Родина“, „Отчизна“ и „Патриот“. Они видят глаза последних ветеранов Великой Отечественной войны, когда проходят перед их домами. Они знают, что их старшие товарищи сейчас защищают Донбасс от нацистов. Да, наши кадеты стали участниками СВО. Они служат государству с гордостью и доблестью. К сожалению, есть погибшие. Мы увековечиваем их память в мемориальных досках. Кадетскому классу морской пехоты уфимской школы № 130 присвоено имя кавалера ордена Мужества Дмитрия Платонова, погибшего при исполнении воинского долга во время спецоперации», — говорит председатель реготделения морских пехотинцев.
В заключение нельзя не сказать и о том, что дружба кадетов спустя годы не пропадает. Более того, образуются династии. Яркий пример тому Ляйсан Аминова из Уфы. Кадетом она стала в 2005 году, сейчас ей 22 года.
«Ляйсан познакомилась с кадетом. Дети дружили, вместе выступали. Когда повзрослели, создали семью. У них родились трое детей. Глава семьи сейчас выполняет боевые задачи спецоперации. А сыновья и дочь стали кадетами. Вот для них и тысячи других кадетов работаем. Чтобы наша страна была сильной. Дети не рождаются с патриотическими чувствами, они прививаются. Уверен, наша Отчизна в надёжных руках», — подчеркнул Олег Галин.
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