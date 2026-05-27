Биолог из Башкирии рассказал, как спастись от нашествия комаров

«Локально в городах — да, по ощущениям, их действительно стало больше. Видимо, зимой у насекомых сложились хорошие условия, и они лучше сохранились на старте. А с приходом ранней тёплой весны началось активное развитие личинок и отложенных яиц. В итоге одновременно вылетели и взрослые перезимовавшие комары, и молодое поколение. Отсюда и возникает ощущение высокой численности», — пояснил эксперт.

Активность того поколения, которое сейчас заполонило города республики, сохранится еще две-три недели, прогнозирует ученый. К концу июня, при сохранении жаркой погоды, комаров станет меньше. Потому что постепенно высыхают и мелеют временные водоемы, которые и являются идеальным «инкубатором» для развития кровососущих насекомых.

«К тому же вскоре начнут активно охотиться лягушки и стрекозы, это тоже скажется на снижении численности комаров. Но надо понимать, что такие «охотники» встречаются локально, у водоемов. В центре городов лягушки и стрекозы редкое явление. А комары более мобильные, разлетаются в городах. Понятно, что центральные районы города, парки и детские лагеря специальные службы обрабатывают. Там должна быть получше обстановка», – пояснил Винер Хабибуллин.

Поэтому жителям Башкирии эксперт советует носить закрытую одежду из легких тканей, пользоваться противомоскитными сетками, репеллентами и ждать, когда природа сама отрегулирует численность насекомых. Но если вдруг начнутся продолжительные дожди, вновь будут благоприятные условия для размножения нового поколения комаров.

Ранее «Башинформ» публиковал интервью с главным врачом республиканского центра дезинфекции Павлом Мочалкиным, который отрицал аномалии в популяции кровососущих. Он отметил, что «появление комаров в мае – явление ожидаемое и нормальное». Сотрудники центра оперативно реагируют на обращения и обрабатывают территории, предусмотренные государственным заданием.