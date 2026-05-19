В центре дезинфекции отреагировали на жалобы уфимцев на нашествие комаров

Уфимцы вторую неделю жалуются в соцсетях на нашествие комаров в разных частях города: якобы полчища насекомых не дают наслаждаться теплой погодой в Инорсе, Сипайлово, а также в парке Лесоводов. В беседе с журналистом «Башинформа» главный врач республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин подчеркнул отсутствие аномалий в популяции кровососущих.

«Согласно многолетним наблюдениям, именно в третьей декаде мая комары традиционно начинают проявлять активность, так что сейчас мы наблюдаем вполне естественный, сезонный процесс. Природа живёт по своим законам: появление комаров в это время — явление ожидаемое и нормальное. По данным наших мониторингов, значительного превышения их численности по сравнению со средними многолетними показателями не зафиксировано: комары есть, но в пределах типичной для этого периода нормы. В настоящее время мы оперативно реагируем на обращения и обрабатываем территории, предусмотренные государственным заданием», — заявил Павел Мочалкин.

В Уфе накануне обработали парк Лесоводов. На очереди — Непейцевский дендропарк, парк имени Якутова и парк «Волна».

«После получения первой информации от населения о том, что есть кровососущие насекомые, в местах массового отдыха проводится обследование для подтверждения факта наличия насекомых, исходя из требований санитарного законодательства. И после этого проводится обработка. У нас в рамках госзадания запланирована обработка 436 га территории — мест массового отдыха населения, — сообщил главврач. — Что касается обращений жителей по наличию кровососущих насекомых на улицах, здесь нужно подходить избирательно. Есть территории, которые входят и не входят в рамки нашего госзадания. Например, придомовые территории мы не обрабатываем. Горожане зачастую жалуются по поводу наличия кровососущих насекомых на детских площадках. Детские площадки — это придомовая территория. Для решения вопроса обработки данных объектов необходимо обратиться в управляющую компанию».

Отдельные жалобы на комаров есть и на территории «Уфимского ожерелья». Павел Мочалкин пояснил, что протяженность троп большая, поэтому надо смотреть, где именно «фонит» проблема с насекомыми, и исходя из этого можно будет реагировать на обращения.

По его словам, каждый этап дезинсекционных мероприятий сопровождается обязательным контролем эффективности проведенных работ. Это позволяет гарантировать достижение эпидемиологически безопасного уровня насекомых. Что касается используемых при обработке химических веществ, то они сертифицированы на территории РФ и соответствуют нормам. Они эффективно воздействуют на комаров и мошек, при этом не представляют угрозы здоровью людей и домашних животных благодаря специально подобранным концентрациям.