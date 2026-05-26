В Уфе временно закроют движение по Восточному выезду

Ограничения будут действовать 29 мая с 00.00 до 05.00. По данным минтранса РБ, движение будет перекрыто по всем направлениям. Въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной дороги М-5 «Урал» и около села Федоровка будут закрыты.

Как пояснили в ведомстве, это связано с монтажом конструкций элементов автоматизированных систем управления дорожным движением.

Ранее в центре Уфы перекрестки временно остались без светофоров.