В центре Уфы перекрестки временно остались без светофоров

В центре Уфы днем 26 мая перестали работать светофоры на пересечении улиц Достоевского и Ленина, а также Достоевского и Мустая Карима. Это обстоятельство вызвало серьезные неудобства как у водителей, так и у пешеходов. По словам очевидцев, не все стараются придерживаться правил дорожных знаков, пока не работают светофоры.

«Башинформу» в пресс-службе ЦОДД РБ пояснили, что на перекрестке ул. Достоевского и Ленина произошло временное отключение электроэнергии. Когда заработают светофоры, пока неизвестно, но ситуацию держат на контроле.

UPD: по состоянию на 15.00 светофоры заработали в штатном режиме.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе в Курбан-байрам платные парковки станут бесплатными.