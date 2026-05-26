В центре Уфы перекрестки временно остались без светофоров

В центре Уфы днем 26 мая перестали работать светофоры на пересечении улиц Достоевского и Ленина, а также Достоевского и Мустая Карима. Это обстоятельство вызвало серьезные неудобства как у водителей, так и у пешеходов. По словам очевидцев, не все стараются придерживаться правил дорожных знаков, пока не работают светофоры.
«Башинформу» в пресс-службе ЦОДД РБ пояснили, что на перекрестке ул. Достоевского и Ленина произошло временное отключение электроэнергии. Когда заработают светофоры, пока неизвестно, но ситуацию держат на контроле.
UPD: по состоянию на 15.00 светофоры заработали в штатном режиме.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе в Курбан-байрам платные парковки станут бесплатными.
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