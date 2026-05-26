В Уфе в Курбан-байрам платные парковки станут бесплатными

В Курбан-байрам в Уфе платные парковки станут бесплатными, как и в другие выходные и нерабочие праздничные дни, сообщили в минтрансе РБ.

Также будет действовать ряд ограничений:

27 мая с 6.00 до 15.00 — на ул. Тукаева (от ул. Цюрупы до ул. З. Расулева), ул. Мустая Карима (от ул. Чернышевского до ул. Коммунистической), парковочные места по ул. Комарова (вблизи мечети «Ляля-Тюльпан»).

Ранее опубликовали график работы медучреждений Башкирии на Курбан-байрам.