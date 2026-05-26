В Уфе в Курбан-байрам платные парковки станут бесплатными

В Курбан-байрам в Уфе платные парковки станут бесплатными, как и в другие выходные и нерабочие праздничные дни, сообщили в минтрансе РБ.
Также будет действовать ряд ограничений:
27 мая с 6.00 до 15.00 — на ул. Тукаева (от ул. Цюрупы до ул. З. Расулева), ул. Мустая Карима (от ул. Чернышевского до ул. Коммунистической), парковочные места по ул. Комарова (вблизи мечети «Ляля-Тюльпан»).
Ранее опубликовали график работы медучреждений Башкирии на Курбан-байрам.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.