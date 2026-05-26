В Уфе управляющую компанию заставили отремонтировать кровлю многоэтажки

Выяснилось, что многоквартирный дом по ул. Ю. Гагарина в Уфе находится в управлении ООО «Содружество Уфа». Жители неоднократно обращались в управляющую компанию по вопросам протечек кровли.

Проверка показала, что в местах общего пользования в подъездах и некоторых жилых помещениях имеются следы протечек. Прокуратура внесла в адрес руководства ООО «Содружество Уфа» представление. Для устранения выявленных нарушений управляющей компанией проведен текущий ремонт кровли многоквартирного дома площадью 390 кв. м и предмашинных помещений, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Ранее в Уфе мужчина пришел в здание суда с шаурмой, начиненной наркотиком.