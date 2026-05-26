В Уфе мужчина пришел в здание суда с шаурмой, начиненной наркотиком

В здании суда судебный пристав Вадим Нугуманов предотвратил попытку проноса запрещенного вещества. Несколько свертков в полиэтиленовом пакетике были обнаружены в шаурме.
По данным республиканской службы судебных приставов, в этот день в качестве обвиняемого на заседание прибыл 22-летний гражданин Н. Пристав предложил гражданину добровольно предоставить запрещенные к проносу в здание судов предметы. Мужчина заявил, что «запрещенки с собой не имеется». Но лучевая досмотровая установка показала, что в пакете с едой внутри шаурмы есть свертки с неизвестным веществом. Информацию об инциденте сообщили представителям правоохранительных органов.
Подсудимого передали прибывшим по вызову сотрудникам полиции. Согласно справке об исследовании, порошок, изъятый у гражданина, является веществом, содержащим в своем составе производное наркотического вещества. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
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