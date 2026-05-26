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07:08 (UTC+5), 26 Мая 2026

В Уфе мужчина пришел в здание суда с шаурмой, начиненной наркотиком

С начала года судебные приставы при осуществлении пропускного режима выявили 27 единиц газового, травматического, холодного оружия и электрошоковых устройств, а также более 700 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.

Фото: ГУФССП России по Башкирии | ВК
Ксения Калинина

В здании суда судебный пристав Вадим Нугуманов предотвратил попытку проноса запрещенного вещества. Несколько свертков в полиэтиленовом пакетике были обнаружены в шаурме.

По данным республиканской службы судебных приставов, в этот день в качестве обвиняемого на заседание прибыл 22-летний гражданин Н. Пристав предложил гражданину добровольно предоставить запрещенные к проносу в здание судов предметы. Мужчина заявил, что «запрещенки с собой не имеется». Но лучевая досмотровая установка показала, что в пакете с едой внутри шаурмы есть свертки с неизвестным веществом. Информацию об инциденте сообщили представителям правоохранительных органов.

Подсудимого передали прибывшим по вызову сотрудникам полиции. Согласно справке об исследовании, порошок, изъятый у гражданина, является веществом, содержащим в своем составе производное наркотического вещества. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

ГУФССП России по Башкирии ВКГУФССП России по Башкирии ВК
Фото: ГУФССП России по Башкирии | ВК
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