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09:48 (UTC+5), 26 Мая 2026

В Уфе спасатели предупредили о шквалистом усилении ветра

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

По данным управления гражданской защиты Уфы, на территории города с 20.00 26 мая до 20.00 27 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха +12, +14°. Днем кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами шквалистое усиление ветра до 18 м/с.

Температура воздуха составит +24, +26°.

«При сильном ветре не находитесь рядом с деревьями, линиями электропередачи, рекламными щитами и зданиями. Не оставляйте автомобили у фасадов зданий — есть риск падения элементов обшивки и кровли. При угрозе падения дерева, хрупкой конструкции звоните в ЕДДС Уфы по номеру: 279-90-00 или 112», — обратились к уфимцам в ведомстве.

Ранее Башинформ сообщал о том, что синоптики прогнозируют изменение погоды в Башкирии.

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