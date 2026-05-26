В Уфе спасатели предупредили о шквалистом усилении ветра

По данным управления гражданской защиты Уфы, на территории города с 20.00 26 мая до 20.00 27 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха +12, +14°. Днем кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами шквалистое усиление ветра до 18 м/с.
Температура воздуха составит +24, +26°.
«При сильном ветре не находитесь рядом с деревьями, линиями электропередачи, рекламными щитами и зданиями. Не оставляйте автомобили у фасадов зданий — есть риск падения элементов обшивки и кровли. При угрозе падения дерева, хрупкой конструкции звоните в ЕДДС Уфы по номеру: 279-90-00 или 112», — обратились к уфимцам в ведомстве.
Ранее Башинформ сообщал о том, что синоптики прогнозируют изменение погоды в Башкирии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.