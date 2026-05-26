Синоптики прогнозируют изменение погоды в Башкирии

В ближайшие дни в Башкирии ожидается изменение погодных условий. По данным Башгидромета, существенных осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +30°.

В день Курбан-байрама, 27 мая, с прохождением холодного атмосферного фронта северного циклона в большинстве районов пройдут долгожданные дожди, местами с грозами и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, локально возможен град. Температура воздуха днем составит +18°, +23°. В столице республики также пройдут кратковременные дожди, температура воздуха опустится до +20°, +22°.

В дальнейшем погодные условия в республике будут определяться областью пониженного давления. Временами будут наблюдаться дожди от небольших до умеренных, температурный фон будет ниже нормы на 1-3°.