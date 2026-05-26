В селе Башкирии ликвидируют незаконную свалку

Несанкционированную свалку на отработанном карьере в селе Аскарово обязал ликвидировать Абзелиловский райсуд местную администрацию. Об этом сообщает минэкологии РБ.
По данным ведомства, ранее руководство Аскаровского сельсовета попыталось незаконно захоронить отходы под видом рекультивации.
«Благодаря своевременному реагированию министерства и судебному принуждению природоохранные требования законодательства выполнят», — сказано в официальном сообщении.
Как ранее передавал «Башинформ», республика получит средства на ликвидацию свалки в рамках «Генуборки».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.