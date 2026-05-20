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02:31 (UTC+5), 20 Мая 2026

Башкирия получит средства на ликвидацию свалки в рамках «Генуборки»

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

Башкортостан вошел в число регионов, которые в этом году планируют направить заявки на федеральное финансирование в рамках федпроекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие».

Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на совещании по отбору проектов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.

Главная задача проекта «Генеральная уборка» –  ликвидировать опасные для экологии объекты по всей стране. Речь идёт о заброшенных свалках, промышленных площадках, угрожающих природе и здоровью людей. 

Уже определены три объекта, которые ликвидируют за счет государственных средств в этом году: свалка в городе Приозёрске в Ленинградской области, птицефабрика «Снежная» в Мурманской области, свалка в городе Зима в Иркутской области.

«Согласно дорожным картам в 2026 году ожидаем направление заявок от 14 субъектов по 19 объектам. Это четыре объекта в Нижегородской области, по два объекта в Мурманской области и Чеченской Республике, по одному объекту в республиках Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Калмыкия, Красноярском крае, Архангельской, Иркутской, Самарской, Свердловской областях, Ненецком автономном округе, городе Санкт-Петербурге», — рассказал глава минприроды Александр Козлов.

Для получения федерального финансирования региону необходимо подготовить проектную документацию и пройти государственную и экологическую экспертизы. Если все этапы будут выполнены вовремя, работы по ликвидации будут оплачены из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что в Башкирии осталось ликвидировать около 100 незаконных свалок. 

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