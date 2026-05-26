В Башкирии в электропоездах появились творческие уголки для детей

Как сообщили в минтрансе РБ, в рамках реализации плана мероприятий, посвященных Году пассажира, на железных дорогах продолжается работа по развитию сервисов и услуг.
Дети смогут рисовать цветными мелками или маркерами на одной стороне мольберта и изучать алфавит — на другой. Мольберты установлены в шести «Ласточках» и четырёх «Финистах» на маршрутах:
• Уфа — Челябинск • Уфа — Абдулино,
• Уфа — Белорецк • Уфа — Оренбург,
• Уфа — Самара, а также в пределах Уфимской городской агломерации.
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