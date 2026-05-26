В Башкирии девочка застряла в веревочной лестнице

По данным госкомитета РБ по ЧС, на детской игровой площадке ребенок застрял и не мог самостоятельно освободиться. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели.

Специалисты установили, что девочка застряла в веревочной лестнице детской площадки. Благодаря профессиональным и аккуратным действиям спасателей перекладина была осторожно отогнута, и ребенка освободили. Сразу после этого девочку передали бригаде скорой медпомощи.

Ранее подростку, пострадавшему на аттракционе в Башкирии, стало лучше.