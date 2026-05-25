В Уфе рассказали о подготовке к празднованию Курбан-байрама в Башкирии

Как сообщил на совещании в правительстве председатель госкомитета РБ по ветеринарии Азат Зиганшин, во всех муниципалитетах республики совместно с администрациями районов, религиозными организациями и госветслужбой оборудуются более 60 специальных убойных площадок, 2 из них в Уфе — в Зинино и на Северном автовокзале.
Будет подвергнуто убою по республике свыше 8000 голов, более 2000 голов в Уфе.
Руководитель ведомства отметил, что эпизоотическая обстановка на территории России остается напряженной. Учитывая все эти обстоятельства, ветеринарная служба ставит перед собой приоритетную задачу допуска только клинически здоровых жертвенных животных на площадки убоя к празднику Курбан-байрам.
«На всех специальных площадках будет организовано дежурство ветеринарных специалистов. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и продуктов их убоя является неотъемлемой частью организации забоя жертвенных животных. После завершения будет проводиться дезинфекция территорий убойных площадок», – сказал Зиганшин.
Ранее сообщалось, что 27 мая в честь праздника объявлен выходным днем.
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