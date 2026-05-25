В Уфе ограничат движение на Дёмском шоссе

В Уфе начался ремонт Дёмского шоссе. Работы повлекут временное ограничение движения. Ограничивать проезд будут по одной полосе: сначала для подготовительных работ и фрезеровки покрытия, а ночью – для укладки нового асфальта. Ограничения будут действовать до 25 июня.
Как ранее писал «Башинформ», ремонт будет идти на участке от микрорайона Яркий до моста через реку Дёма. Работы будут вестись днем с 10.00 до 16.00 и ночью. В часы пик их будут приостанавливать, чтобы не создавать сильные заторы.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.