В Уфе ограничат движение на Дёмском шоссе

В Уфе начался ремонт Дёмского шоссе. Работы повлекут временное ограничение движения. Ограничивать проезд будут по одной полосе: сначала для подготовительных работ и фрезеровки покрытия, а ночью – для укладки нового асфальта. Ограничения будут действовать до 25 июня.

Как ранее писал «Башинформ», ремонт будет идти на участке от микрорайона Яркий до моста через реку Дёма. Работы будут вестись днем с 10.00 до 16.00 и ночью. В часы пик их будут приостанавливать, чтобы не создавать сильные заторы.