25 мая в Уфе начнется ремонт Демского шоссе

С 25 мая начинается ремонт дорожного полотна Демского шоссе (от развязки микрорайона «Яркий» до моста через реку Дёму), сообщает администрация города.

Работы будут выполняться в дневное время с 10.00 до 16.00 и ночью. Муниципальные власти просят уфимцев и гостей города с пониманием реагировать на временные неудобства и заранее планировать свою поездку.

Ранее сообщалось, что в историческом центре Уфы отремонтируют дороги и тротуары.