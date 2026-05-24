25 мая в Уфе начнется ремонт Демского шоссе

С 25 мая начинается ремонт дорожного полотна Демского шоссе (от развязки микрорайона «Яркий» до моста через реку Дёму), сообщает администрация города.
Работы будут выполняться в дневное время с 10.00 до 16.00 и ночью. Муниципальные власти просят уфимцев и гостей города с пониманием реагировать на временные неудобства и заранее планировать свою поездку.
Ранее сообщалось, что в историческом центре Уфы отремонтируют дороги и тротуары.
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