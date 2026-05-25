В мэрии Уфы объяснили, почему отслоилась дорожная разметка

Очевидцы сняли на видео, как поливальная машина струей воды буквально приподнимает разметку из термопластика. «Башинформу» в пресс-службе администрации Уфы прокомментировали случившееся.
«Разметка на крайней полосе данного участка была нанесена в 2019 году. Стандартный гарантийный срок службы термопластиковой разметки составляет от 6 месяцев до 1 года, поэтому на данном участке он уже завершился. Зафиксированные локальные отслоения, вероятно, связаны с воздействием высоких температур», — пояснили в мэрии города.
В ближайшее время дорожные службы проведут демонтаж элементов разметки, утративших сцепление с покрытием, после чего состояние полосы приведут в норму.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии до 30 июня завершат первый этап нанесения дорожной разметки.
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