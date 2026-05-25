В Башкирии спасатели вытащили из колодца собаку

По данным госкомитета РБ по ЧС, сегодня в единую диспетчерскую службу обратились очевидцы: в Сибае в колодец около стадиона «Труд» провалилась собака. На место незамедлительно выехали спасатели. Выяснилось, что животное провело в заточении трое суток.

С помощью специального снаряжения спасатели аккуратно подняли четвероногую пленницу из колодца. Собака не пострадала — отделалась лишь сильным испугом и голодом. Спасатели передали животное неравнодушным очевидцам, которые пообещали присмотреть за ним.

Ранее жителя Башкирии осудили за жестокость к собаке и угрозы пожилой женщине.