Жителя Башкирии осудили за жестокость к собаке и угрозы пожилой женщине

38-летнего местного жителя признали виновным по двум статьям «жестокое обращение с животными» и «хулиганство с угрозой применения насилия к гражданину».
По данным пресс-службы прокуратуры РБ, преступление произошло осенью прошлого года. Нетрезвый подсудимый совершил нападение на пенсионерку прямо возле её дома на улице Социалистической. Преступник вырвал поводок из рук хозяйки собаки породы такса и начал наносить удары животному руками, бросать его на асфальт и бить о столб электросети. Эти насильственные действия привели к серьёзным травмам питомца.
Кроме того, осужденный преследовал пострадавшую женщину и открыто угрожал ей физической расправой в случае новой встречи.
За совершённые преступления судом назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ.
Ранее житель Башкирии ударил в живот сотрудницу полиции.
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