Житель Башкирии ударил в живот сотрудницу полиции

Гафурийский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя села Красноусольский по статье «применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в январе этого года мужчина устроил скандал с незнакомой девушкой и нанес ей телесные повреждения. По указанному сообщению следственно-оперативная группа выехала на место происшествия и обнаружила злоумышленника с признаками опьянения.
Для медосвидетельствования он был доставлен в районную больницу, где нанес сотруднице полиции удар ногой в живот, причинив ей телесные повреждения.
Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
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