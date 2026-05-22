Житель Башкирии ударил в живот сотрудницу полиции

Гафурийский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя села Красноусольский по статье «применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в январе этого года мужчина устроил скандал с незнакомой девушкой и нанес ей телесные повреждения. По указанному сообщению следственно-оперативная группа выехала на место происшествия и обнаружила злоумышленника с признаками опьянения.

Для медосвидетельствования он был доставлен в районную больницу, где нанес сотруднице полиции удар ногой в живот, причинив ей телесные повреждения.

Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.