МЧС Башкирии предупредило об опасных погодных явлениях

По данным МЧС по РБ, местами по республике сохранится чрезвычайная пожарная опасность. 26 мая ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит +12, +17°, местами до +7°, днем +25, +30°. На автодорогах видимость хорошая.
Ранее Башинформ сообщал о том, что начало новой рабочей недели в Башкирии будет жарким.
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