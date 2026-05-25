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02:07 (UTC+5), 25 Мая 2026

Начало новой рабочей недели в Башкирии будет жарким

Синоптики обещают настоящую летнюю жару: от +24° до +30°.

Фото: автор | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Синоптики дали прогноз на начало новой рабочей недели в Башкирии. По данным Башгидромета, в понедельник, 25 мая, днем воздух прогреется до +24, +29°. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного.

Во вторник, 26 мая, ночью без существенных осадков, днем местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +11, +16°, по востоку до +5°, днем +25, +30°.

В среду, 27 мая, ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем локально ливни, град. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +9, +14°, днем +17, +22°.

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