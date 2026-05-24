Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
07:25 (UTC+5), 24 Мая 2026

В Башкирии проверяют пляжи и проводят беседы с отдыхающими перед 1 июня

В первый день лета состоится официальное открытие купального сезона.

Фото: МЧС по РБ | Мах
Ксения Калинина

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России приступили к масштабной профилактической работе на водоёмах в преддверии открытия купального сезона. Мероприятия включают очистку дна в разрешённых местах отдыха, рейды и разъяснительные беседы с гражданами, выбирающими отдых у воды.

Вчера состоялось совместное патрулирование акваторий рек Белой и Уфимки с участием сотрудников Центра ГИМС МЧС России и транспортной полиции. Во время рейда были выявлены два административных правонарушения по статье 11.10 КоАП РФ («нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных судах»), вручены памятки по безопасности на воде и проведено 20 профилактических бесед с пользователями сапбордов.

Инспекторы напомнили владельцам маломерных судов о необходимости использовать спасательные жилеты, соблюдать допустимое количество людей на борту, устанавливать двигатель разрешённой мощности, а также иметь при себе судоводительские удостоверения и регистрационные документы.

По данным пресс-службы МЧС по РБ, с отдыхающими на берегу проводятся разъяснительные беседы о важности выбора официальных пляжей, где проверено дно, огорожена акватория, оборудованы спасательные посты и организовано дежурство спасателей.

Ранее в Башкирии на реке Уза утонул подросток.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru