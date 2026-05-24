В Башкирии проверяют пляжи и проводят беседы с отдыхающими перед 1 июня

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России приступили к масштабной профилактической работе на водоёмах в преддверии открытия купального сезона. Мероприятия включают очистку дна в разрешённых местах отдыха, рейды и разъяснительные беседы с гражданами, выбирающими отдых у воды.
Вчера состоялось совместное патрулирование акваторий рек Белой и Уфимки с участием сотрудников Центра ГИМС МЧС России и транспортной полиции. Во время рейда были выявлены два административных правонарушения по статье 11.10 КоАП РФ («нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных судах»), вручены памятки по безопасности на воде и проведено 20 профилактических бесед с пользователями сапбордов.
Инспекторы напомнили владельцам маломерных судов о необходимости использовать спасательные жилеты, соблюдать допустимое количество людей на борту, устанавливать двигатель разрешённой мощности, а также иметь при себе судоводительские удостоверения и регистрационные документы.
По данным пресс-службы МЧС по РБ, с отдыхающими на берегу проводятся разъяснительные беседы о важности выбора официальных пляжей, где проверено дно, огорожена акватория, оборудованы спасательные посты и организовано дежурство спасателей.
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